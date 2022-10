Tras ver este vídeo, Jorge Javier Vázquez no daba crédito en ‘Sálvame’: “Si me pinchan no me sacan sangre, yo he visto cargar a Ángela Portero contra Rocío Carrasco por contar detalles y resulta que nos ha narrado todos esos detalles. Pero ¿A qué c*** estamos jugando?”