Tras el vídeo, el presentador de ‘Sálvame’ no daba crédito: “Yo me he quedado ahora que si me pinchan no me sacan sangre. Yo he visto a Ángela Portero cargar contra Rocío Carrasco por contar detalles de lo que sucedía en la vida de la casa de su madre… y ahora resulta, que no me acordaba yo de esto, que Ángela Portero nos ha narrado todos esos detalles en este programa”.