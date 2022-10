Patricia Ledesma: "Yo me fui de 'Día a día' por culpa de Carmen Borrego"

María Patiño saltó ante el 'salseo'. Resulta que Carmen Borrego fue la directora de Patricia Ledesma en 'Día a día' . La ex de 'Gran Hermano 3' revelaba entonces que se marchó del programa porque Borrego no quiso costear los gastos derivados de su colaboración , como los billetes de transporte.

"A María Teresa le sentó a cuerno quemado. Fui una semana a despedirme. Y María Teresa en ese programa hizo ver que yo me quería ir a otros programas ganando más dinero, y os prometo que no fue por eso", explicó Ledesma. Además, añadió que la opinión sobre Borrego entre sus compañeros no habría sido amigable. Por su parte, Carmen Borrego se defendió en el plató: "Si me hubiese llevado con todos bien, no habría sido una buena directora".