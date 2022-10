Jon Kortajarena ha llamado a Alonso Caparrós para pedirle perdón: "Me reconoció su error"

Jon Kortajarena había asegurado que se había inspirado en un presentador con las siglas 'A.C' para dar vida a su nuevo papel. "Me di cuenta de que iba muy puesto el real . Yo era pequeño y no me daba cuenta de estas cosas, era muy fuerte", expresó Kortajarena. A Alonso Caparrós le molestaron mucho sus palabras. No por él sino por la gente actualmente está pasando por ello.

"Yo y la gente que tiene ese problema, es una enfermedad, hacer alusión a eso diciendo que era un tío que tenía mucho vicio me parece una falta de consideración, una falta de respeto . No hacía mí, hacia todas las personas que tienen ese problema y los familiares de esas personas que sufren", manifestó el colaborador. En el plató, Jorge Javier Vázquez le dijo que estaba convencido de que Jon Kortajarena se pondría en contacto con él, y así ha sido.

"Tengo que decir que es un chaval maravilloso, generoso, estupendo. Me reconoció todo. Me reconoció su error. Me confirmó que el personaje era yo. Entendió que más que yo era el daño que se hacía a las personas que lo sufren y la verdad es que me tengo que quitar el sombrero. Rectificar es de sabios y me parece un chaval cercano", aseguraba.