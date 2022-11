Carmen Borrego responde a las informaciones que dicen que está "aterrorizada" ante la "venganza" de su hijo y su nuera

“He pasado un mal momento en la reunión, pero ya está y estoy encantada de estar aquí con vosotros”, decía Carmen Borrego, pero se negaba a hablar públicamente de la polémica de nuevo: “Esto nos puede ocurrir a todos. La relación que tenga con mi hijo será entre mi hijo y yo y no la voy a hacer pública”.

Al parecer, el nieto de María Teresa Campos no perdonaría a la entrevista de su madre y que permitiera que desde el programa les persiguieran micrófono en mano haciéndole preguntas. Es más, aseguran que el temor actual de Carmen Borrego es que su hijo y su nuera concedan ahora una exclusiva en otra publicación criticándole.

“Que no estoy bien es evidentísimo”, decía Carmen pero se negaba a entrar en detalles sobre el estado actual de la relación familiar. Además, se quejaba de que José de Santiago, autor de la información, no haya contrastado la noticia con ella: “De aquí a que vaya a hablar nada de mi hijo y de Paola lo tengo claro”, decía. Eso sí, afirmaba que la información está llena de cosas “que no son veraces”.