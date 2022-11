Belén Rodríguez confesó en el PoliDeluxe que sí contó que le había prestado dinero a Kiko Hernández

Kiko Hernández reacciona con un reproche pero se muestra tibio y asegura que Belén Rodríguez sigue siendo su amiga

Laura Fa sospechaba de la actitud de Kiko Hernández, que le preguntaba: “¿Me puedes decir qué estoy tapando yo?”

Kiko Hernández puso la mano en el fuego por Belén Rodríguez y se ha quemado. En el PoliDeluxe, Belén Ro no solo confirmó que habló del dinero que prestó al colaborador, también habría transmitido que su amigo no es buen pagador. El aludido responde en 'Sálvame', Belén Ro sigue siendo su amiga pero reconoce que le gustaría haberse enterado de lo sucedido por ella y no en directo en 'Sálvame'. Además, los problemas se extienden y llegan hasta Belén Esteban.

Todo empezó con una información que apuntaba a una deuda de Kiko Hernández con otro colaborador. Kiko confirmó que alguien le había prestado dinero, pero que nunca lo pidió, se lo ofrecieron para que pudiera afrontar una reclamación de Hacienda sin tener que pedir un préstamo a un banco. Finalmente, la autora del préstamo dio un paso al frente y reveló su identidad: Belén Rodríguez.

Kiko Hernández se mostraba convencido de que Belén jamás habría filtrado esa información, sin embargo, se demostró que lo habló con algunos íntimos amigos y así se confirmó ante el PoliDeluxe. Sin embargo, Hernández asegura que Belén Ro sigue siendo su amiga y han mantenido una conversación “amigable” en la que han abordado el asunto.

Eso sí, ante las preguntas de Terelu Campos, el colaborador confesaba: “A mí me hubiera gustado saber antes de enterarme en el programa, que me digan oye puede que me hayan traicionado, me gusta enterarme de las cosas por mis amigos y no por un programa de televisión”.

Las dudas de Laura Fa con Kiko Hernández y Belén Rodríguez

A Laura Fa le parecía un tanto sospechosa la conducta de Belén Rodríguez y Kiko Hernández, cree que se están “tapando” mutuamente y el colaborador, molesto, le decía: “¿Me puedes decir qué estoy tapando yo?”

Belén Esteban, muy dolida

Belén Esteban asegura que Belén Rodríguez la señaló y la culpó. Al parecer, llamó a la colaboradora para decirle que solo habló del préstamo con ella, con la que la acusaba de haberla traicionado.