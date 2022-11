Belén Rodríguez se somete al polideluxe para demostrar si su amistad con Kiko Hernández es tan sincera como aseguran

Los colaboradores del 'Deluxe' no creen las justificaciones de Belén Rodríguez: "Aquí hay algo que no cuadra"

Belén Rodríguez ha dejado dinero a más de un colaborador: los nombres de los compañeros

El 30 de octubre de 2017 Belén Rodríguez le prestaba a Kiko Hernández 100.000 euros para hacer frente a un pago que el colaborador tenía que ejecutar tras una inspección de Hacienda. Ahora, cinco años después, el acuerdo entre los dos amigos sale a la luz y se descubre que no solo no era un secreto, si no que hasta 14 personas serían conocedoras del asunto.

Durante los últimos días, han sido muchos los rumores sobre la procedencia del chivatazo, llegándose incluso a asegurar que había sido la mismísima Belén Rodríguez la encargada de filtrar la información y también de haber contado que estaba teniendo problemas para cobrar el préstamo.

Harta de rumores, Belén Rodríguez se somete a la máquina de Conchita para contar de una vez por todas la verdad de lo ocurrido entre ella y Kiko Hernández, y para demostrar que ella no miente, ¿o sí?

¿Fue Belén Rodríguez la que le ofreció el dinero a Kiko?

El polígrafo de Conchita ha desvelado que Kiko Hernández dice la verdad y que efectivamente fue Belén Rodríguez la que se ofreció a dejarle el dinero a su amigo, y no al revés: “Yo sabía que Kiko tenía un problema y yo en ese momento, por circunstancias de la vida, tenía 100.000 euros y no los he vuelto a tener, ni creo que los vuelta a tener”.

Belén Rodríguez asegura que tuvo incluso que insistirle a Kiko Hernández para que aceptara el dinero, pero niega que no se fiase de su amigo: “Acudimos a un notario para dejar por escrito el préstamo, fue Kiko quien lo propuso porque quería hacer las cosas bien”.

¿Tuvo miedo Belén de no recuperar su dinero?

Belén Rodríguez ha defendido a capa y espada a su amigo Kiko Hernández. El polígrafo ha desvelado que la amistad entre ellos es tremendamente sincera y ha dejado claro que Belén Rodríguez nunca dudó de las intenciones de su amigo.

A la pregunta de si en algún momento tuvo Belén miedo de no recuperar su dinero la colaboradora del ‘Deluxe’ ha dicho que no y el polígrafo ha determinado que dice la verdad. Según Belén Rodríguez, si ella hubiera dudado del buen hacer de su amigo no se le habría ocurrido devolvérselo.

Además, Belén Rodríguez ha desvelado que Kiko Hernández incluso le devolvió el dinero antes de lo acordado (un año fue lo que firmaron ante notario) porque tuvo necesidad de recuperarlo: “Yo tuve que pedirle a Kiko que me lo devolviese antes, tardó menos de cinco meses en devolverme todo lo que le había prestado”.

¿Ha contado Belén que Kiko se retrasó en el pago?

Era la pregunta más esperada de la noche: ¿ha sido Belén Rodríguez la persona que ha vertido el rumor sobre el retraso de Kiko Hernández en el pago de la deuda? Conchita ha sido tajante y, sin un ápice de duda, ha asegurado que la colaboradora ha mentido al decir que no.

Según el polideluxe, Belén Rodríguez ha sido la persona que ha ido contando a espaldas de Kiko Hernández que su amigo era mal pagador. Aunque Belén ha intentado justificar su mentira explicando que la respuesta del polígrafo podría deberse al hecho de que ella tuvo que pedirle que se lo devolviera antes, lo cierto es el resto de colaboradores del programa no han creído su versión: “Aquí hay algo que no encaja”.

¿A quién contó Belén que había prestado dinero a Kiko?

Belén Rodríguez no solo habría contado que prestó 100.000 euros a su amigo Kiko Hernández y que este se estaba retrasando en el pago, si no que además le habría hecho esta confesión a más de cinco personas. La colaboradora ha intentado justificar sus actos diciendo que ella consideraba que esas personas eran de su entera confianza:

“Yo pensaba que se lo estaba contando a personas de mi entorno íntimo, a amigos de verdad, pero me he dado cuenta de que me equivocaba porque me han traicionado”.

Belén Rodríguez prestó dinero a dos colaboradoras más

Belén Rodríguez ha desvelado en su entrevista en el ‘Deluxe’ que no solo le prestó dinero a Kiko Hernández, si no que también se lo prestó a otras dos colaboradoras del programa que casualmente estaban presentes en el plató: