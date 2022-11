El zasca de Belén Esteban a Laura Fa para defender a Lydia Lozano: "En la reunión has dicho otra cosa"

La ausencia de Lydia Lozano en el 'Deluxe' en el que intervino Albano genera la polémica

Laura Fa cree que Lydia Lozano debería pedir ayuda psicológica

Lydia Lozano no se quiso sentar en el ‘Deluxe’ con Albano y su negativa ha despertado la polémica en ‘Sálvame’. Muchos han criticado su ausencia y Belén Esteban daba la cara por su compañera enfrentándose a Laura Fa…

Belén Esteban entiende que Lydia dijera no para evitar un sufrimiento a su madre. Sin embargo, otros no se muestran tan comprensivos, como Laura Fa, que no entiende que no haya superado lo sucedido tras 20 años y le recomienda pedir ayuda psicológica.

“Me parece lógico que no se siente, pero desproporcionado el ataque de ansiedad, a lo mejor es algo que debería tratarse”, decía la periodista y Belén Esteban daba la cara por su amiga: “Yo entiendo a Lydia y tú, Laura, en la reunión has dicho una cosa y ahora en plató has dicho otra”.

“Aquí nos dan los aparatitos”, decía la colaboradora en alusión al pinganillo y Laura negaba: “¿He dicho algo diferente?”

En ese punto intervenía también Gema López, apoyando a Belén: “Tú has dicho que ibas a defender a Lydia y ahora dices que necesita terapia”; “es muy fácil ir a por el compañero”, se quejaba Belén.

