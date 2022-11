"Me da igual que me despidan pero yo no me voy a sentar con Al Bano . La peor noche que yo he pasado en Telecinco fue la noche en que se me propuso con cara a cara con él y Al Bano me rechazó ", decía totalmente rota.

A continuación, Lydia explicó sus razones para rechazar este nuevo cara a cara. Esta vez, Al Bano no ha puesto ninguna condición para su entrevista. "Yo no voy a pedir más perdón ni voy a hacer un circo, ni me voy a sentar, ni me voy a arrodillar. Toda la vida he pensado si yo como periodista debía entrevistarlo, pero yo no me voy a sentar. Ese rechazo público que me hizo y todo lo que sé por detrás, yo no me voy a sentar", ha dicho tajante.