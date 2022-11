Lydia Lozano ha entrado en directo en 'Socialité' para hablar con María Patiño

La colaboradora de 'Sálvame' no ha podido contener las lágrimas y se ha derrumbado en directo

La colaboradora de 'Sálvame' ha mandado un mensaje muy directo a Kiko Matamoros

Lydia Lozano ha querido conectar en directo con ‘Socialité’ para explicar cómo se encuentra tras la entrevista que Al Bano concedía la pasada noche en ‘Sábado Deluxe’ y, además, ha mandado un cariñoso mensaje a María Patiño.

Nada más conectar con la presentadora, Lydia Lozano ha querido mostrarle su agradecimiento: “Quiero decirte que muchísimas gracias porque le paraste en seco. Dijiste que todo lo que se había publicado después de 2003 no era mío y, en ese momento, él cambió de tema”.

“Quiero dar las gracias a mi familia, porque estaba convencida en ir. No fui al programa porque a mi madre le dio un parraque y me dijo que no me sentara porque me iba a utilizar”, explicaba la colaboradora de ‘Sálvame’ en directo en nuestro programa.

Lydia Lozano, muy contundente con Matamoros

En la conexión, también ha querido dedicar unas palabras al prometido de Marta López Álamo: “El viernes me dijo que me encanta ser protagonista (..) Anoche me quedé en casa y no gané un duro. Si no me siento, soy una cobarde y si me siento, una protagonista, a ver si se aclara Matamoros”, decía la colaboradora.

Ella está muy tranquila con la decisión que tomó de no sentarse ante Al Bano en ‘Sábado Deluxe’: “Estoy feliz. Anoche cuando vi el tema y como hablaba de mí… Yo ya me he perdonado a mí misma”, aseguraba.