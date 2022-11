Lydia Lozano se negó a sentarse con Albano en el 'Deluxe' y Kiko Matamoros le pide que tenga "agallas" de contar la verdad

“La gran ventaja que tienes es que no conoce la intrahistoria de todo”, acusaba Kiko Matamoros a Lydia Lozano

Kiko Matamoros asegura que Lydia Lozano pidió perdón a Albano por lo que dijo de su hija, Ylenia, porque la obligaron

Ante la polémica con Albano, Lydia Lozano se ha ido del plató de 'Sálvame' tras la amenaza de Kiko Matamoros de hablar de la "intrahistoria" del caso de Ylenia Carrisi. La colaboradora de 'Sálvame' aseguró que jamás volvería a hablar del asunto, se marchaba y su compañero aseguraba que si la periodista pidió perdón a Albano fue porque le obligó la dirección del programa.

Kiko Matamoros acusa a Lydia Lozano

Lydia Lozano se negó a sentarse en el plató del 'Deluxe' con Albano y lo hizo alegando varias excusas: una crisis de ansiedad, la ausencia de una entrevista previa y los nervios de su madre ante su encuentro. Kiko Matamoros reprochaba a Lydia que no fuera clara y que no tuviera las agallas de sentarse con Albano y daba un paso más, acusándola: "A ti no te duele Albano, a ti te dueles tú".

“La gran ventaja que tienes es que no conoce la intrahistoria de todo”, replicaba el colaborador y Lydia negaba.

Lydia Lozano se va del plató de 'Sálvame'

El colaborador pedía permiso para hablar de ello a la dirección y Lydia Lozano brotaba: “Ni callada ni nada, no voy a entrar en ese juego, que diga lo que le salga de las narices, me voy a salir fuera y deberíais respetarme, no quiero que me enfoquen, ya está bien”.

Lydia se marchaba y, desde el plató, Kiko Matamoros daba un paso más: “Esto es la historia de un fracaso informativo y humano”. Y es que, en su opinión, lo que sería “higiénico” es que Lozano “tuviera las agallas de contar la verdad”.

Pero ¿Qué verdad? Según Kiko Matamoros, se pidió a Lydia Lozano que no dijera a Albano que su hija, Ylenia, estaba viva, pero lo hizo. Después se comprobó que su información era falsa: “Lydia se creía que le iban a dar el Pulitzer, sin ninguna base documental sólida, sin nada de nada”.

Además, la acusaba de haber regresado de Santo Domingo con la intención de continuar con la historia y no de cerrarla, como así le habían pedido.

Kiko Matamoros cuestiona el perdón de Lydia Lozano a Albano

La periodista pidió perdón, sin embargo, el colaborador afirma que si lo hizo es porque se vio obligada a ello: “Se negó a pedir perdón ¿Sabes por qué lo haces? Porque te obligan, porque los directores no se vuelven locos como tú, porque tienen un poco de vergüenza torera y dicen con esta información que tienes no puedes seguir”.

“¿Si no te dicen que o pides perdón a te vas a la calle lo hubieras pedido?”, preguntaba el colaborador a cámara e insistía: “La tienen que poner contra la espada y la pared y esa es la historia real”.

Lydia Lozano toma una insólita decisión tras la entrevista de Albano