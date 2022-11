Chelo Gª Cortés despotricó contra Laura Fa cuando creía que nadie la oía: "No me gusta cómo escribe"

Chelo Gª Cortés niega haberle pedido a Laura Fa que escribiera su libro

“Que le den la silla a ella y me voy a mi casa que estoy hasta el c***”, se quejaba Chelo Gª Cortés

Laura Fa responde en 'Sálvame': "No es que me duela, es que me deja alucinada"

Laura Fa asegura que Chelo Gª Cortés le pidió que escribiera su libro de memorias pero la aludida lo niega en rotundo. La polémica estalló en 'Sálvame' y Chelo, durante un corte publicitario, criticó a Laura y se mostraba dispuesta a abandonar el programa...

“Si os vais a reír de mí me lo dices y me largo”, se quejaba Chelo Gª Cortés. Pronunciaba estas palabras durante un corte publicitario, cuando creía que nadie la grababa y en plena polémica con Laura Fa.

Ella niega haber pedido a la periodista que le presentara el libro y, por supuesto, que se lo escribiera. Sin embargo, Laura insiste en que sí se lo pidió, de hecho, lo rechazó y la puso en contacto con una amiga de una editorial.

“¿Te crees que le voy a pedir a Laura que me escriba un libro?”, preguntaba Chelo a María Patiño en publi e insistía en su palabra: “Ya que aquí juran por sus hijos, yo juro por mi madre muerta”.

La presentadora bromeaba diciendo que Laura Fa estaba pidiendo un poli pero ella negaba: “Yo pedí a la editorial alguien joven que no sea mediático, es todo lo contrario”. Es más, criticaba a la periodista: “¿Le voy a pedir a Laura Fa que me presente un libro? No me gusta cómo escribe”.

“Que le den la silla a ella y me voy a mi casa que estoy hasta el c***”, se quejaba Chelo y, a tal punto llegaba la situación, que la periodista necesitaba ir al baño: “Tengo un dolor de estómago, necesito ir al baño, si me lo provoco, vomito y me quedo nueva”.

La reacción de Laura Fa ante las críticas de Chelo Gª Cortés

“Me parece muy mal”, decía Laura Fa en el plató de ‘Sálvame’ tras escuchar a su compañera. La colaboradora reiteraba sus palabras y añadía: “No sé por qué lo niega y jura”. Y es que sostiene que lo hablaron no una sino varias veces cenando en el hotel, donde ambas se alojan cuando trabajan en ‘Sálvame’. “No es que me duela, es que me deja alucinada que diga que no ha pasado”, reiteraba la periodista: “Estoy flipando ¿Qué hago?”