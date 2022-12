Unas palabras de Belén Esteban cabrean a Terelu Campos: "Me vuelvo loca pocas veces, pero..."

A Belén Esteban le parece "injusto" que Carmen Borrego critique a Belén Ro. Cree que su amiga ha metido la pata, no quiere ser su portavoz, pero sus palabras provocaban el enfado de Terelu Campos, que daba la cara por su hermana en 'Sálvame'.

Belén Ro ha roto su silencio tras el conflicto con ‘Sálvame’. Sin dar nombres ni hablar de situaciones concretas, dice que no le desea “el mal” a nadie, pero se apresura a decir: “El bien tampoco”.

Se muestra tranquila y orgullosa de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, sus palabras molestaban a más de uno, como Carmen Borrego, que decía en ‘Sálvame’: “Espero que la vida me devuelva lo que he hecho por ella”. Sabe que su amiga le ha “congelado” en más de una ocasión y considera injusto que pase de ser su hermana a desaparecer de su vidas.

Ante esta y otras declaraciones, Belén Esteban intervenía telefónicamente en ‘Sálvame’. “No soy portavoz de nadie, pero no me gusta lo que estoy oyendo, Belén ha metido la pata en muchas cosas, pero me parece muy injusto escuchar a Carmen Borrego hablar así”, se quejaba.