“Espero que la vida me devuelva todo lo que yo he hecho por ella”, decía Carmen Borrego nada más escuchar a su amiga Belén Ro. Pero ¿Qué ha pasado? A pesar de que Belén la bloqueó, Carmen mantenía una postura tibia con su amiga, dispuesta a ayudarla, pero algo ha pasado. Carmen está “cansada” porque ha estado “24 horas pendiente” de su amiga para ahora sentirse apartada: “De repente, no eres nadie”.