Belén Esteban defiende a Belén Ro: "Es muy injusto"

Belén cree que se la señala por cosas de las que no tiene la culpa: “Es muy injusto”, se quejaba la colaboradora, que ha animado a su amiga a que hable en televisión. Eso sí, no decía si Belén quiere recuperar su amistad con Kiko Hernández o Terelu Campos: “No voy a hablar porque no quiero y porque no creo que lo tenga que hacer”.