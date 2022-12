Fayna Bethencourt, ante el paradero desconocido 'El yoyas': "Es un prófugo que se ha permitido el lujo de seguir maltratándome y torturándome en la distancia”

Carlos Navarro está en busca y captura tras no ingresar en prisión tal y como establecía su condena

Fayna Bethencourt denuncia la situación que vive en 'Sálvame' después de que Carlos Navarro, conocido como ‘El yoyas’, no haya ingresado en prisión. Condenado por maltrato a su pareja, está ahora en busca y captura y Fayna se muestra indignada: “No solo no sabemos dónde esta sino que se ha permitido el lujo de seguir maltratándome”.

“Yo no me siento aquí para probar nada, yo me senté delante de la ley, que fue delante de quien expuse unas pruebas y unos testimonios y todo ello pues llevó a una condena a esta persona”, recordaba Fayna durante su testimonio en ‘Sálvame’.

Además, recordaba que ‘El yoyas’ es ahora “un prófugo de la ley”, que no solo se ha escondido, también ha vuelto a atacarla: “Seguimos sin saber dónde está y no tan solo no lo sabemos sino que se ha permitido el lujo de seguir maltratándome y torturándome en la distancia”.

Fayna: “Sigue intentando hacer daño, se está riendo de mí, de la ley y de todos”

“Está escondido como un bicho y todavía lanza veneno, a mí no me está maltratando físicamente, pero sigue infundiendo terror en mi casa, yo no le tengo miedo ocmo tal hace muchos años (…) Pero está condenado y se permite el lujo de dar una entrevista mintiendo”, se quejaba Fayna. Y es que, además, está publicando mensajes íntimos y hasta de índole sexual que le envió cuando eran pareja: “Sigue intentando hacer daño, se está riendo de mí, de la ley y de todos”.

Dado que está lejos de él y que para llegar hasta su hogar tendría que viajar en barco en avión, parece menos probable que pueda llegar hasta allí y Fayna denunciaba la situación: “He escuchado en televisión que no somos un caso prioritario y por eso no se están poniendo todos los esfuerzos. Sí considero que es prioritario en el sentido en que igual por ser un personaje público no se le está dando la importancia que tiene”.