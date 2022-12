Belén Esteban se encuentra con Paz Padilla: "Si no me saludan, no saludo"

“Yo cuando entro a un sitio y está la gente, yo saludo… si no me saludan no saludo”, decía Belén. Ni la presentadora le ha dicho nada ni Belén lo ha intentado, eso sí, ha dejado claro que la ha visto: “Hombre, teníamos unos cristales que eran como las cristaleras del Santiago Bernabéu”.

Sin embargo, Belén explicaba que no habría tenido problema en charlar con su excompañera: "Quizás me hubiera gustado hablar con ella, le hubiera dicho que se ha equivocado, que aquí los enemigos no son la que se montó ese día en 'Sálvame', no me siento culpable de nada, defendí una situación que creí que tenía que defender".