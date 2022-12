Quien sigue manteniendo contacto con la colaboradora es Belén Esteban, que se convierte en su defensora. Habla a menudo con ella y, aunque no quiere ser su portavoz, sí declara injusto lo que está pasando con su amiga: “Ha hecho cosas mal pero tampoco, cuando el árbol está caído…”

En concreto, Belén se mostraba crítica con Carmen Borrego: “Ella se ha portado bien, pero Belén, en algunos temas en los que ha estado presente, también se ha portado bien con Carmen. Los amigos no estamos para decir lo que hemos hecho”, reprochaba.

“No me parece bien que tras este boom todo el mundo vaya contra ella”, añadía Belén, que cree que hay quien está influyendo para mal a Carmen en contra de su amiga.

Sin embargo, Terelu deja claro que la polémica actual no le atañe: “Esta guerra no va conmigo porque no tengo ninguna guerra con Belén”. Es más, afirma que nunca reprochó a Belén nada: “No le recriminé nada”.