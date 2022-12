Ana García Obregón afronta sus Navidades más duras: "Me faltan mis padres y mi hijo"

"Desde hace dos años no celebro, de hecho, ni adornos ni nada. ¿Para qué? si estoy sola", explica Ana y es que desvela cómo va a pasar estos días: "Lo he organizado, me voy a un sitio yo solita el día 24 por la mañana, así no pienso que es Nochebuena, no puedo pensarlo, estas Navidades me faltan mis padres, me hijo y no puedo".