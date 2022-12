Marta López asegura que la mujer de Jorge Pérez tiene problemas profesionales: "La gente se está enfadado y quiere hablar"

Marta López, antes amiga de Jorge Pérez y ahora señalada por él como una de las culpables de la polémica con Alba Carrillo, niega ser su enemiga, pero no deja de recibir informaciones que le afectan. En este caso se refieren a Alicia Peña y en concreto a su profesión.

Alicia es coach, hace publicaciones en redes sociales, atiende a gente, imparte cursos… pero la polémica con su marido le habría afectado también en este ámbito: “Hay varias personas que no están contentas con cómo lo hace y quieren decirlo públicamente”.

Es más, parece que hay gente que la necesita pero que les está dejando “colgados”: “Dice que durante un mes no va a dar los cursos que ya ha cobrado y la gente se está enfadando”.

Marta López sostiene que, a pesar de todo, sigue protegiendo a Jorge con su silencio. "Hay algo que me contó que, si lo contara, le perjudicaría". La colaboraodra no quiere decir más, solo que se trata de "confidencias".

Lo que no entiende es que siendo así, su ya examigo la acuse a ella y es que parece que el exguardia civil podría estar a punto de romper su silencio culpándola a ella: "Dice que yo le he hecho una trampa y no lo voy a consentir, estoy cansada".