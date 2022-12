José Antonio Avilés, sobre su homosexualidad: “Me cambié a un colegio del Opus para curarme de que me gusten los hombres”

José Antonio Avilés, sobre su pasado: “He aprendido a vivir con la etiqueta de mentiroso”

El colaborador de ‘Sálvame’ se avergüenza de un pasado lleno de mentiras

Avilés asegura que ha olvidado cómo conoció a Toño Sanchís

José Antonio Avilés se ha sentado en el sofá de la sección ‘Avilés contra Avilés’ en 'Sálvame Naranja Plus' y ha vuelto a enfrentarse a sus mentiras y al rechazo pero sobre todo, nos han contado lo difícil que le resultó reconocer su homosexualidad.

Casi sin recordar ni cómo le conoció y asegurando que esa no era la primera vez que salía en televisión, Avilés ha visto cómo nos contó que Toñi Sanchís le compró para hacer publicas ciertas informaciones que a él le interesaban.

Pero antes de seguir adelante y conocer parte de su trayectoria televisiva, José Antonio Avilés ha tenido que enfrentarse a su primera gran mentira televisiva. Avergonzado y sin querer mirar las imágenes, el colaborador ha asumido “que mi vida ha sido una gran mentira… Ni me reconozco ni me quiero reconocer… es algo que a mí me avergüenza totalmente”. Tiene claro que no ha recuperado su credibilidad y “He aprendido a convivir con esta etiqueta”.

Respecto a su intención de retomar los estudios ha hecho su primer propósito para 2023 “He parado mis estudios, pero el año que viene lo quiero retomar”.

Muy avergonzado y sin querer ver las imágenes, ha reconocido que también mintió cuando habló de su homosexualidad en televisión. “Me avergonzaba muchísimo que me gustaran los hombres y no quería reconocerlo… Me quise cambiar a un colegio del Opus. Y me voy a un colegio del OPUS porque yo creo que me voy a curar de que me gusten los hombres”.

En ese momenot su “intención en ese colegio era curarme de lo que yo pensaba que era un problema… Si no se me permitía mostrarme tal y cómo yo era… A mí no se me daba información sobre la homosexualidad… Era un tema muy tabú”.

Ha vuelto a dejarnos con las ganas de saber con qué famoso ha mantenido relaciones sexuales y ha bajado la mirada al ver cómo habló en ‘Sálvame’ de su complicada infancia y adolescencia. Una actitud que ha sorprendido a Terelu “esta sección sirve para ser capaces de mirarnos, cambiar, avanzar y mejorar”, pero él le ha explicado que le da muchísima vergüenza porque “La gente a día de hoy utiliza mi historia para mofarse”.