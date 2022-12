Carmen Borrego saca a la luz el roneo de Julio Iglesias y Terelu Campos: “Me dijo que me fuera con él”

¿Dónde está Julio Iglesias? ¿Cuál es su verdadero estado de salud? ¿Por qué no se deja ver? Estas son algunas de las preguntas que estábamos dispuestos a resolver cuando una cosa ha llevado a la otra y Terelu Campos se ha quedado muda ante una pregunta comprometida sobre ella y el cantante: ¿Podrías haber tenido algo con Julio Iglesias?

Elegante, cariñoso, educado, seductor, directo… Terelu Campos ha reconocido en directo su admiración por Julio Iglesias y que cuando ella era un pibón, el cantante tonteó con ella en numerosas ocasiones. No es que Terelu tuviera la sensación de que le gustara un poquito al que fuera portero del Real Madrid, es que él se lo dejó más que claro.

María Patiño ha reconocido que le parecía un tipo muy atractivo, Chelo ha tenido claro que sí lo tendría y Lydia nos ha confirmado que entre ella y el cantante no hubo más que un abrazo en un momento dado de su vida. Entre risas y al ver que era muy fácil gustarle al cantante, Patiño ha soltado un “ Estamos quitando un mérito a Makoke impresionante ”.

Con 6 años le conoció, pero Terelu ha visto a Julio en muchas ocasiones “He estado con él en su casa de Miami y me dijo que me fuera con él a Los Ángeles…”.