José Antonio Avilés: "Miguel Bosé le consiguió trabajo a Nacho Palau y lo rechazó"

El colaborador está convencido de que el discurso que Nacho Palau ha dado en televisión no se asemeja a la realidad. "Todo no es como lo cuenta Nacho Palau", asegura. "Nacho siempre ha dicho que Miguel lo dejó con una mano adelante y otra detrás y no es cierto. Porque Miguel le propone trabajar, que sí que era fuera de España, pero es Nacho quien decide no ir", ha desvelado.