La inocentada a Chelo Gª Cortés: Belén Esteban le dice que está embarazada y le pide que le haga la exclusiva

Chelo Gª Cortés estaba en un avión a punto de despegar para viajar a Madrid cuando recibía una llamada de Belén Esteban que le anunciaba una noticia “top secret”: “Estoy embarazada y quiero hacer una exclusiva con mi revista, pero quiero que la entrevista me la hagas tú”, decía. La reacción de la colaboradora era de alegría, pero también le daba un consejo a Belén que desataba la polémica en el plató de 'Sálvame' con Kiko Hernández.

28 de diciembre, día de los inocentes y Chelo Gª Cortés se ha convertido en el blanco de la broma de 'Sálvame'. Belén Esteban la llamaba para contarle que estaba embarazada y la colaboradora reaccionaba encantada: “¿De verdad? Encantada”, decía Chelo que intentaba disimular su alegría dado que estaba en un avión rodeada de gente: “No puedo expresar la alegría que me da, pero no sabes es el mejor regalo que me podías hacer este año”.