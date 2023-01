Marta López Álamo reacciona a la posible filtración del diseño de su vestido de novia

Ha llegado a 'Sálvame' una información que afirma que hay alguien que quiere boicotear la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo . Tras una investigación, el equipo puede confirmar que existe "un plan" para que la pareja no pueda celebrar su enlace en la Iglesia madrileña de San Miguel ni en los salones del Ritz y para que no puedan mostrar en exclusiva el vestido de novia que lucirá la modelo.

En concreto, la influencer andaluza se ha pronunciado sobre la posible filtración del diseño de su vestido de novia y lo ha hecho tomándoselo con humor: bailando al ritmo de 'We Are Never Ever Getting Back Together' de Taylor Swift ha expresado su desconcierto al escuchar esta información porque asegura que ni ella misma sabe cómo será su vestido.