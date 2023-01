Patricia Donoso carga contra Laura Fa y apoya a Kiko Matamoros: "No conoce la vergüenza"

Laura Fa ha criticado en muchas ocasiones la relación entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo debido a su diferencia de edad: se llevan 40 años. Ahora, además, se ha mostrado muy sorprendida y ha exclamado un sonoro "¡madre mía!" al escuchar a su compañero decir en el plató de 'Sálvame' que ya no es ateo y que no ve bien que critiquen su decisión de casarse por la Iglesia citando un pasaje de la Biblia: "No juzguéis y no seréis juzgados".