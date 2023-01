El hombre de confianza de Mª Teresa Campos quiere despedirse, según Kiko Hernández: "No puede más"

"A primeros de septiembre, me dijo que se iba a marchar, que iba a dejar el trabajo, que no podía más y que lo dejaba”, aseguraba el colaborador de ‘Sálvame’. Pero ¿Cuál es el motivo de su situación? Según Kiko Hernández, Gustavo “no puede más ni con Terelu ni con Carmen ni con la situación”.

Además, habría otro problema y tendría que ver con Ainhoa, pareja del conductor. “Su novia me decía ‘no puedo estar con mi novio, no puedo, no me dejan, yo antes podía ir a la casa de Teresa y ahora no puedo ir’, le han prohibido la entrada”, transmitía el colaborador.