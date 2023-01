Kiko Matamoros se harta de Makoke: "¡Eres tú la única que habla de nuestra hija!"

¿Es posible que de una puñetera vez deje de ser la percha para que tengan contenido en ese programa para que hable esa señora?, ha pedido Kiko Matamoros y ha querido lanzar un mensaje muy claro: "Me extraña mucho la falta de reflejos de la ‘regresada’ para que no se hable de su hija, debía ser que no estaba todavía muy consciente , lo único que reclama que no se hable de su nuestra hija y la única que habla es ella. Vamos a predicar y dar trigo, estoy un poco hasta las narices de este tema”.

Matamoros ha querido ser muy claro sobre esto: “Supongo que será por tener contenido, espectáculo. Cuando me he sometido a una hipnosis no me da para analizar o hablas o no hablas, pero me da igual. Tienes muchísimos episodios traumáticos en tu vida en los que no he participado yo, a ver si dejamos las cosas claras, que me caliento”.