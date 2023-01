Makoke se muestra enfadada con el cebo que pone el programa porque aparecen imágenes de Kiko Matamoros en él. Emma García no entiende este enfado y ella hace referencia a cierto bloqueo que el mentalista menciona a la hora de haber analizado a nuestra colaboradora: "Ponemos este vídeo porque tiene que ver" con el hecho de que ella no duerme bien, matiza la presentadora, que añade que Jorge hizo alusión a que Makoke dormía mejor antes de su ruptura con Matamoros.

Vemos las imágenes de la hipnosis de Makoke en la que se enfrenta a cosas del pasado nada agradables por él: se encuentra anulada y superada por sus traumas . El mentalista sabe que sus problemas tienen nombre y apellidos: Kiko Matamoros y hace una actividad con una palabra que ella no quiere leer. Le pide que la borre y que escriba lo que ella quiera. ¿Necesita Makoke enterrar el hacha de guerra para poder sanarse? Ella dice no estar de acuerdo con esta reflexión.

Parece que Makoke no está muy contenta con su hipnosis ni con las conclusiones que se han dado, pero decide sacar algo bueno de toda esta experiencia: "Me da pena, pero, si te soy sincera, he sacado positivo que volví a mi infancia. Estuve con mi padre y mi madre en la playa, fue muy gratificante, y hace que todo lo demás me resbale".