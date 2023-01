Carmen Borrego desvela lo que ha leído en chat en el que sus amigos se reían de ella: “Se dedican a reírse de mí"

Carmen Borrego relata en 'Sálvame' lo que ha sentido al ver cómo sus amigos se han reído de ella

Gustavo ha enseñado a Carmen Borrego el chat en el que se burlaban de ella algunos de sus amigos

Kiko Hernández desvelaba a Carmen Borrego las burlas que Gustavo hace sobre ella y su marido cuando no está delante

Kiko Hernández destapaba a Carmen Borrego la existencia de burlas dirigidas a ella en el chat en el que él estaba junto a otros amigos de la colaboradora, entre ellos Belén Rodríguez y Gustavo.

Hoy, Carmen Borrego ha asegurado en 'Sálvame' que el hombre de confianza de su madre le ha enseñado muchos de los mensajes que se han compartido en este chat sobre ella: “No me encuentro bien, no estoy bien porque cuando empiezas a darte cuenta de cómo se ha formado esto y eres consciente de que personas que forman parte de tu familia, tus amigos, tienen un chat en el que se dedican a reírse de mí y de mi físico. Me parece cruel, me parece asqueroso, me duele por las personas que han estado dentro, han desparecido para siempre de mi vida”.

Belén Rodríguez, Gustavo, Kiko Hernández y una persona que no es pública son las personas a las que menciona la colaboradora que están en este chat, junto a Gustavo: "Todas estas personas no están en mi vida. Se ha hecho responsable a Gustavo. Me duele muchísimo de mi amiga Belén Rodríguez, pero esta vez ya no va a ser mi amiga más”. Y deja claro que "la persona que me ha pedido disculpas y que me lo ha enseñado ha sido Gustavo".