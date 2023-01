Kiko Hernández desvela a Carmen Borrego las burlas que Gustavo hace sobre ella y su marido cuando no está delante

Pero no solo se ha limitado a responder a las preguntas de Conchita. El colaborador ha destapado continuamente anécdotas que confirmarían su información . Ha sido después de responder a una de las preguntas cuando le ha hecho saber a Carmen Borrego , presente en plató, algo que no esperaba para nada.

Varias preguntas más tarde, el tema volvía a salir, esta ver en forma de pregunta directa. Kiko Hernández ha respondido de manera rotunda y Conchita ha dictaminado que dice la verdad. Carmen Borrego preguntaba si únicamente era Gustavo el que se reía o si todo el mundo le ríe las gracias: "Todos. La diferencia es que yo no estoy en nómina. Yo me puedo reír en la intimidad de quién me salga de los cojo***. Este tío se ríe de ti".