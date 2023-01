Los ataques de Belén Ro que sacaron de quicio a Lydia Lozano: retuits, celos y algún insulto

El conflicto entre las colaboradoras llegó también a ‘Sálvame Okupa’. La convivencia fue complicada para ambas y Belén reprochaba a Lydia que no hubiera limpiado la casa: “Si la audiencia es justa, no te dará el premio por cochina”, decía; “yo no soy la anfitriona de nadie ¡Yo también soy una okupa!”, se defendía Lydia.