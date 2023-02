Canales desvela que Francisco Rivera incumplió el acuerdo al que llegaron: "Le dije, 'no te pido nada, pero tampoco me quites"

Unos audios de Canales Rivera arremetiendo contra su primo Francisco reactivan la polémica entre los primos, que llevan décadas sin tener relación

“Si le hubiera dedicado al toro lo que me ha dedicado a mí, le hubiera ido mucho mejor”, respondía Francisco Rivera

Canales Rivera asegura que Francisco no cumplió lo que le prometió en privado

Canales Rivera niega haber traicionado a su primo. La polémica familiar se reactivó por unas grabaciones en las que Canales acusó a Francisco de clavarle puñaladas por la espalda, Francisco respondió que si le hubiera dedicado el mismo tiempo al toro que a él le habría ido mejor y el aludido, molesto, responde en 'Sálvame' que hablaron en privado, pero Francisco no cumplió con su palabra: “Él no se acodará pero él no cumplió nada”.

El programa emitió una grabación en la que Canales Rivera, en la intimidad, acusaba a su primo Francisco de portarse “como el mismísimo culo” con él y de clavarle “puñaladas” por la espalda a pesar de mantener una actitud positiva en público.

El dardo de Francisco Rivera

Preguntado por estas afirmaciones, Francisco respondía con un dardo a su primo: “Si le hubiera dedicado al toro lo que me ha dedicado a mí, le hubiera ido mucho mejor”, decía.

Es más, evidentemente molesto, el torero se quejaba: “El día que vaya a un programa a hablar mal de alguien… pero me he dedicado toda mi vida a currar”. Francisco dice haber perdonado muchas veces que hablen “mal” de él, pero llegó un momento en que dijo basta.

“Ellos viven de hablar de mí, si no hablan de mí ¿De qué van a hablar?”, se preguntaba el torero, que pedía a sus familiares que se busquen “una vida”: “Claro, debe vender mucho hablar mal de mí, pues que sigan, que les hará falta…”

La réplica de Canales Rivera

Francisco decía que cuando ha tenido un problema, lo ha tratado en privado con quien lo tuviera pero su primo, desde el plató de ‘Sálvame’, lo negaba: “Yo lo he hecho y no se acordará, me senté con él y tuve una conversación privada y nada de lo que hablamos se hizo realidad después”.

“Él no se acodará pero él no cumplió nada”, insistía el colaborador, que explicaba que hablaron en dos ocasiones con idéntico resultado.

Pero ¿Qué se dijeron? Aunque se resistía a decirlo, finalmente explicaba: “Le dije ‘no te voy a pedir nada, pero tampoco me lo quites”.

Canales Rivera niega ser un traidor

"Yo no he traicionado en mi vida a nadie, por el significado de lo que es un traidor, y no me identifico", se defendía el colaborador de 'Sálvame', que no está dispuesto a permitir este tipo de ataques.