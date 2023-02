Francisco Rivera, más duro que nunca sobre su conflicto familiar: "¿Para qué seguir mintiendo?"

Francisco Rivera no quiere acercarse ni a su hermano Kiko ni a su primo Canales: “Debe vender mucho hablar mal de mí, pues que sigan, les hará falta”

“Ellos sí viven de hablar de mí, si no hablan de mí ¿De qué van a hablar?", se preguntaba Francisco Rivera

La reacción de Kiko Rivera: "Pues cada uno por su lado"

Francisco Rivera se ha sincerado como pocas veces sobre su familia. No tiene relación con su primo Canales, su hermano Kiko ha manifestado que le gustaría un acercamiento pero Fran lo tiene claro: “A mí no”. Y es que cree que, aunque todos los han intentado, no lo han conseguido y ya no merece la pena seguir intentándolo.

La prensa transmitía a Francisco Rivera que su hermano le gustaría hacer las paces con él pero el torero, con una sonrisa, se negaba: “Ya, pero a mí no”. Francisco iba a marcharse, pero cambiaba de opinión, se quitaba el casco y hablaba más claro que nunca sobre este y el resto de sus conflictos familiares.

“Os agradecería que todo el mundo haga lo que quiera, pero cuando la cosas no pueden ser... me gustaría tener una familia maravillosa con todos unido pero, como no es verdad , ¿Para qué seguir mintiendo y engañando?”, se preguntaba.

Francisco dice haber perdonado en varias ocasiones que hablen mal de él, pero no lo hará cuando la situación no deja de repetirse. Además, afeaba que los demás hayan hablado de lo sucedido públicamente: “Cuando he tenido un problema con alguien le he llamado a él, no me he ido a un programa”.

Sí reconocía que a veces ha hablado ante los micrófonos, “porque vosotros me tocáis los costaos”, y se preguntaba cuándo ha vivido de hablar de los suyos: “Ellos sí viven de hablar de mí, si no hablan de mí ¿De qué van a hablar? Es recurrente hablar de mi primo”.

Francisco dice “respetar” a todos, pero hacía una petición: que le dejen “tranquilo” y que todos “se busquen la vida” para no hablar de él: “Debe vender mucho hablar mal de mí, pues que sigan, les hará falta”.

"El día que me siente cobrando para hablar mal pero me he dedicado toda mi vida a torear y currar allá cada uno con su conciencia", decía Francisco.

La reacción de Kiko Rivera a la negativa de su hermano

La prensa transmitía a Kiko Rivera la negativa de su hermano a acercarse a él. "Pues nada, cada uno por su lado", decía el DJ y, resignado, añadía: "Le deseo que le vayan muy bien las cosas".

El origen de la polémica

La polémica se ha reactivado por unas grabaciones. 'Sálvame' emitió unos audios en los que Canales acusaba a su primo de portarse "como el mismísimo culo" con él y de darle "puñaladas" por detrás.

José Antonio León transmitía al aludido el contenido de esta grabación y Francisco respondía: “Si le hubiera dedicado al toro lo que me dedica a mí, le habría ido mucho mejor”.

Las claves del enfrentamiento de Canales y Francisco Rivera