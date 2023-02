Pilar Vidal cree que Canales Rivera se siente "el patito feo" en su familia profesionalmente

En el conflicto que enfrenta a Canales y Francisco Rivera, Pilar Vidal lo tiene claro. Según la periodista, Canales se siente "el patito feo" en lo que a lo profesional se refiere porque ha tenido muchas oportunidades de torear. El aludido respondía en directo en 'Sálvame': “Nunca he contado nada que no sea mío, nosotros tenemos una historia en común, no me siento en un plató a hablar de él, me siento a hablar de mi historia”.