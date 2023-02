Marisa Martín-Blázquez reacciona a las confesiones de Antonio Montero sobre su relación: "No me gusta que lo hable porque es nuestra privacidad"

Confesiones de lo más íntimas que han sacado a la luz una parte de la relación del paparazzi y de la periodista que muchos desconocían y de las que 'Sálvame' ha hablado con la propia Marisa Martín-Blázquez : "Lo único que no me gusta es que me parece algo que es más de nuestra privacidad".

"Todo lo que cuenta Antonio para mí no es ningún secreto, todo lo que tenemos hablado, no somos una pareja que tenemos secretos. Entiendo que a la gente le llame la atención, lo que dijo es que una cosa es que se te presenten las tentaciones y que yo no tenga ojos en la cara y otra cosa es que lo más importante es mi mujer y mi familia y no voy a jorobar eso que tengo por algo momentáneo", dice muy segura Marisa.