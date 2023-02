La pullita de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique: "Todos los hijos duelen lo mismo o eso dicen"

Belén Esteban , al salir a la luz que parte de la familia de Asraf Beno podría no estar de acuerdo con la boda de Isa Pantoja, a la que podrían no asistir, no ha podido evitar reaccionar diciendo una opinión personal sobre cómo deberían actuar los padres con sus hijos .

"Yo tengo una hija y la puedo aconsejar , pero a los hijos hay que dejarles volar. Lo que más le tiene que importar a unos padres es la felicidad del hijo , nos guste o no nos guste la pareja. A lo mejor el día de mañana la persona que escoja yo diga: 'uf, madre mía, no lo veo'. Pero los padres lo que tenemos que hacer es dejar a los hijos ser felices por mucho que nos duela, si tú hijo es feliz con la pareja que escoja déjale vivir, si se va a confundir ya aprenderá", ha entonado la colaboradora.

Belén Esteban cree que los padres muchas veces son muy egoístas porque todos los hijos no son iguales: "Hay algunos padres que a unos hijos les ayudan todo y a otros no les ayudan nada y todos los hijos duelen lo mismo o eso dicen". Algo a lo que ha reaccionado Rafa Mora: "Más claro el agua, no va dirigido a nadie". Y ella ha querido dejar claro que sus palabras no solo van hacia Jesulín de Ubrique: "Va por más gente"