Belén Esteban responde a las insinuaciones de Alicia Senovilla: "Me salvé yo"

Alicia Senovilla lanza una pulla a Belén Esteban: “Creo que la voz de Jesulín se ha callado porque había alguien que hablaba más alto que él”

Belén Esteban no entiende por qué Alicia Senovilla habla de ella si llevan 20 años sin tener relación

Según María Patiño, Alicia Senovilla se siente la "salvadora" de Belén Esteban

Belén Esteban ha perdido la paciencia en 'Sálvame' cuando María Patiño le ha transmitido que Alicia Senovilla se considera su “salvadora”. La colaboradora, que ya había respondido a una pulla de la presentadora, se dirigía a cámara para hablar muy claro a su excompañera: ni fue su salvadora ni su descubridora, como parece que se considera...

El origen de la polémica entre Belén Esteban y Alicia Senovilla

En un photocall, Alicia Senovilla se mostraba contenta por el hecho de que se vaya a hacer una docuserie de la vida de Jesulín de Ubrique: “Muchas veces su voz se ha callado porque alguien hablaba más alto”, decía la presentadora.

Se negaba a decir si esta era una alusión a Belén Esteban porque cree que la colaboradora de ‘Sálvame’ “hace un mundo de nada” y luego le acusa de “subirse al carro” pero dejaba claro: “No necesito nada de nadie para estar donde estoy”.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Belén Esteban aclaraba que lleva 20 años sin saber de ella y que no le debe nada: “¿Me has visto hablar mal de Alicia? ¿Ha salido alguna declaración si no es de Belén Esteban?”, decía la presentadora.

La pulla de Alicia Senovilla

La reacción de la presentadora llegaba a través de redes sociales, donde escribía: “Si les molesta lo que digo… Imaginen si supieran lo que pienso (…) Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes. Existen nueve posibilidades de no entenderse”.

María Patiño transmite a Belén Esteban las insinuaciones de Alicia Senovilla

En privado, María Patiño ha transmitido a Belén Esteban que Alicia Senovilla siente que ha sido su “salvadora” y estas palabras provocaban la ira de la colaboradora de ‘Sálvame’: “A Belén Esteban nadie la ha salvado, Belén Esteban se salvó ella hace once años ¿Vale? Me salvo yo misma”.

“Alicia, no te voy a dar ni media”, advertía Belén. “Habla lo que quieras, di lo que quieras, no eres mi descubridora”. Y es que, al parecer, Alicia dice que lo fue: “A mí hay una productora que me contrata y tú eras la presentadora del programa, yo entré como colaboradora, lo he dicho muy pocas veces, pero a mi se me contrata por mediación de una persona a la que queremos mucho, Chelo Montesinos”, decía la colaboradora.

Belén Esteban se molesta con Adela González