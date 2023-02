Belén Esteban respondía a las insinuaciones de Alicia Senovilla que, según contaba María Patiño se siente la “salvadora” de la colaboradora. Belén le recordaba que se salvó a sí misma hace once años y que no le debe nada, con lo que una propuesta de Adela González le molestaba un poco...

“Los tienes cuadrados, me estás diciendo con toda tu cara que me vaya a por unos cosméticos, yo los tengo todos en mi bolsa de aseo”, concluía la colaboradora.

Tras una pulla en un photocall, María Patiño transmitía a Belén Esteban que Alicia Senovilla se siente su "salvadora". Indignada, la colaboradora de 'Sálvame' tomaba la palabra y miraba a cámara para decirle algo a la presentadora: “A Belén Esteban nadie la ha salvado, Belén Esteban se salvó ella hace once años ¿Vale? Me salvo yo misma” (...) “Alicia, no te voy a dar ni media, habla lo que quieras, di lo que quieras, no eres mi descubridora”.