Los colaboradores de 'Sálvame' se sinceran sobre los insultos que han recibido por la calle

Belén ha explicado un desagradable episodio que le ocurrió mientras iba por la calle: ‘’Yo he tenido muy pocos problemas, tengo que ser honesta, pero yo he ido por la calle Goya y cruzando, a mí una señora me llamó guarra. A mí nadie me llama guarra porque yo no me he acostado ni con su marido ni con su padre. Porque yo voy a una panadería y no me gusta el pan y no compro el pan’’.