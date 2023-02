La publicación de Alicia Senovilla tras el enfado de Belén Esteban

“A Belén Esteban nadie la ha salvado, Belén Esteban se salvó ella hace once años ¿Vale? Me salvo yo misma”, decía la colaboradora de 'Sálvame'. Alicia y Belén trabajaron juntas en los inicios de la carrera televisiva de la colaboradora, pero ella negaba que fuera su descubridora: "Alicia, no te voy a dar ni media (...) Habla lo que quieras, di lo que quieras, a mí hay una productora que me contrata y tú eras la presentadora del programa, yo entré como colaboradora, lo he dicho muy pocas veces, pero a mi se me contrata por mediación de una persona a la que queremos mucho, Chelo Montesinos”.