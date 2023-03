Lydia Lozano se niega a perdonar a Carmen Alcayde: "Estoy muy dolida"

Lyida Lozano está muy afectada tras su conflicto con la colaboradora, que dio una información sin llamarla a pesar de ser íntimas amigas

Carmen Alcayde aseguró que Lydia Lozano acudía con su marido a locales de intercambio de parejas

Carmen Alcayde exigía cambiar su contrato añadiendo una cláusula por la que no podrían coincidir en plató

Carmen Alcayde ha exigido que se añadiera una cláusula a su contrato: no coincidir con Lydia Lozano. Y es que, tras semanas de conflicto, Carmen no ha podido arreglar sus problemas en privado y prefería no trabajar a su lado. Tras una tarde alternando su presencia entre plató y una sala VIP, han coincidido separadas por un bimbo y Lydia Lozano se ha negado para perdonarla.

"Estoy muy dolida pero puedo currar perfectamente con ella", aseguraba la colaboradora, pero se negaba a seguir alternándose con su compañera y lanzaba un órdago a la dirección del programa: "No voy a estar todos los viernes así porque me duermo, me aburro. Yo vengo a hablar".

"Si Carmen no quiere trabajar conmigo quedan cuatro días a la semana que elija el día y yo no vengo pero esto es ridículo", se quejaba la colaboradora de 'Sálvame' y Carmen negaba: "Yo he dicho que me quería vetar a mí misma".

Las quejas de Carmen Alcayde

Y es que se niega a estar con Lydia en esta situación: "Yo no puedo estar en un plató llevándome mal contigo". Eso sí, reconocía que metió la pata y que no lo arregló a tiempo, pero también que nadie le ha echado una mano: "Nadie ha dicho nada a mi favor de todo lo que me dijo y me gritó".