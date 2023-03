Carmen Alcayde exige incluir una nueva cláusula en su contrato: no coincidir con Lydia Lozano en plató

Por ello, ahora Carmen ha negociado con la producción del programa dado que no ha conseguido resultados nada a nivel personal: “No se siente cómoda con Lydia, está intentando arreglar las cosas y ve que no hay avances”. “¿Cómo lo ha intentado?”, se preguntaba Lydia y decía: “Porque, por ejemplo, ayer me escribió que no sabía que mi madre estaba mal y yo le di las gracias”.

“¡Es alucinante!”, se quejaba Lydia, que no sabe por qué tiene que pagar los platos rotos: “La que monta el pollo es la que pide no estar conmigo, yo no me subí al pulpillo a hablar de su vida y de su marido ¡Y me tengo que comer esto!”