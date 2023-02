Lydia Lozano estalla con Carmen Alcayde: "¿Tú me vas a amenazar? ¡Vete a la mierda!"

Lydia Lozano y Carmen Alcayde han roto una amistad de 25 años en 'Sálvame'. Una información de Carmen sobre Lydia, la reacción de la aludida y la actitud de Carmen han hecho que aumente la tensión hasta el punto en que Lydia ha estallado tras recibir una amenaza de su amiga. "No soy ninguna 'bocachanclas' y me estoy callando muchas cosas porque soy tu amiga", dejaba caer Carmen; "eres una chunga", replicaba Lydia.

En su reencuentro, la tensión ha estallado. Carmen Alcayde era la primera en tomar la palabra. No entiende la reacción de Lydia, la ve desproporcionada y se quejaba de que todo el mundo se enfoque en el sufrimiento de Lydia y nadie piense en ella: “Paso de achantarme, si quiere perder la amistad por esto, me parece ridículo”.

Es más, confesaba que su amiga la ha “decepcionado” mucho: “Que se enfade conmigo por esto flipo porque no he hecho nada malo, solo jugar a ‘Sálvame’. Tenemos que estar todos pensando en sus lágrimas ¿Y la mías?”

"¡Ah! ¡Te estás cachondeando de mí!", acusaba Lydia Lozano desde una sala VIP y le preguntaba: "¿Te vas a burlar de mí?" La colaboradora estaba "alucinando" con las declaraciones de su ya examiga Carmen: "No vengas aquí regodeándote, pero voy a dejar de llorar porque tengo 62 años y me puede dar un parraque ¿No? Que diga eso una amiga, cuando yo te he visto pasarlo mal aquí y no me he mofado..."