No es la primera vez que se habla de crisis en la pareja. Desde los inicios de la relación han tenido que superar obstáculos y Areyls, madre de Yulen, ha protagonizado uno de ellos. Antes de que su hijo y Anabel regresaran de 'Supervivientes', ella decía en 'Sálvame': "No es el tipo de chica que le gusta a mi hijo".

Las cámaras captaron un enfado de la pareja durante su viaje a Egipto. Según puede verse en las imágenes, él sonreía enseñándole el teéfono móvil pero a ella no le hacía mucha gracia. Hacía aspavientos con la veza, él negaba y el desencuentro acababa con cierta frialdad entre ellos. Un testigo lo confirmaba: "Ella tenía una cara de rancia... paracía molesta. De feliz ella nada, a lo mejor él puede ser que sí, pero ella no".

De hecho, las cámaras captaron un momento de Anabel muy disgustada. Al parecer, la pareja habría tenido problemas tras el encuentro con Omar y Anabel se desahogaba así con un amigo: "He ido a hablar con él y me dice, 'ya sé que estabais hablando'. Pero por supuesto. Pues mira, sí. Me he preocupado, le he llamado a él..."