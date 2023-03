Pol Badía carga contra Adara Molinero: "Me parece lamentable, no me la creo en absoluto"

Pol recordaba que estuvo un año con Adara, que convivieron y comentaba que no le sorprende la actitud de su ex en el reality: "Es una persona que controla los tiempos, sabe lo que hace en cada momento".

Es más, le parece terrible que se frivolice con temas como los ataques de pánico porque alguien en su familia los sufre y los conoce bien: "Me parece lamentable que siempre use este recurso para llamar la atención, te digo yo que un ataque de pánico no es así, no puede ser que a los cinco segundos te estés riendo".