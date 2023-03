Ivana Icardi carga contra Adara Molinero: “Este es el momento, ahora me toca a mí”

Ivana Icardi ha decidido devolver el ataque a Adara Molinero. En su visita a 'Sálvame' asegura que Adara ha estado "dando likes" en redes sociales a publicaciones en su contra, así que ha decidido que es el momento de hablar. Ivana nos cuenta que Adara le ha hecho daño, cree que "exagera" su actitud en el reality y la cuestiona: "No me la creí".

Adara Molinero criticó la relación de su ex, Hugo Sierra, con Ivana Icardi durante su paso por ‘Supervivientes’. Creía ver cierto despecho dado que su relación acabó cuando ella conoció a Gianarco Onestini en otro reality.

Pero ¿Por qué ha elegido este momento para empezar a hablar? Ivana no se había pronunciado antes, pero recuerda a Adara criticándola durante su concurso, hablando “constantemente” de su relación con Hugo y cree que ahora es su momento: “Ahora me toca a mí porque hasta hace unos meses estaba dando likes en mi contra”.

La invitada reconocía que, como concursante de realities, Adara es "genial” pero dejaba caer algo más: “Lo exagera todo”. Es más, cree que lo tiene “todo pensado” que lleva una estrategia urdida de España y no cree que sea espontánea en sus movimientos.

Por ejemplo, cuando Adara defendió a Raquel de las palabras de Raquel Mosquera, que dijo verla como modelo pero no como concursante, Ivana no la reconoció: “No me la creí”.