Amigo 1: "Venga Yulen, que seguro que has caído en brazos de otra".

Yulen: "Ya sabes que me encanta pecar".

Amigo 2: "¿Seguro que no hay terceras personas?"

Yulen: "Que no tío, que es todo más fácil".

Tras las emisión del vídeo, María Patiño se ponía en contacto con Yulen Pereira afeándole estas palabras pero él negaba haberlas escrito: "No me puedo creer que tú te lo creas".

A Antonio Montero no le extraña nada que este chat se produjera. El periodista sostiene que, desde el principio, Yulen "no iba muy a gusto con ella" y se quejaba con compañeros y amigos de que era muy difícil ir con ella a determinados sitios porque es "muy caprichosa". Es más, según el colaborador de 'Sálvame', el esgrimista habría sentido "vergüenza ajena" en ciertos eventos: "A lo mejor ella no iba adecuada".