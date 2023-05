Miriam, hija de Ginés Corregüela, estalla tras las críticas de Yaiza Martín: "Tengo la cabeza muy alta"

No es ningún secreto que Miriam Corregüela y Yaiza Martín no se llevan bien. La hija y la novia de Ginés Corregüela se han enzarzado más de una vez en los platós de televisión y eso mismo ocurrió en el último programa de 'Tierra de Nadie', en el que Carlos Sobera tuvo que intervenir para pedir respeto porque a la tinerfeña no le sentó nada bien que su hijastra se refiera a ella como "esto" en lugar de llamarla por su nombre.