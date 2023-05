Su hermana Toni le daba la razón: "Nos llevamos fenómeno. Ella sabe que me llevo bien con mi hermano porque el día que se iba a Honduras me llamó y ella estaba en el coche". De hecho, Luisa Mari cree que lo que tiene Yaiza es "envidia" porque ellos están unidos y es que no dejan de ser una familia por tener opiniones diferentes o tomar sus propias decisiones: "Hoy por hoy, nos llevamos bien".

Las dos hermanas tienen algo muy claro, no les gusta la actitud de Yaiza, sus padres están sufriendo y, aunque quieren y respetan a su hermano, no compartirán espacio con su pareja: "Yo con ella no me voy a juntar". De hecho, la hija de Ginés apuntaba que su abuela no piensa recibirla en su casa.